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رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل وزير الخارجية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، بالعاصمة جيبوتي اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

 

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجيبوتي وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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وزير الخارجية رئيس جمهورية جيبوتي جيبوتي

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