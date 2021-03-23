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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة في شهر رمضان المقبل، موضحًا أن فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى ويصل لـ90%.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن رمضان يتخلله أيام من ارتفاع درجات الحرارة، كما أن رمضان به أيام به برودة، النصف الثاني من شهر رمضان يكون أكثر حرارة من النصف الأول من رمضان.

وأوضح أن موجة العاصفة الترابية بدأت منذ أول أمس، إلا أن هناك نشاط للرياح المحمل بالأتربة خصوصًا في المدن الجديدة والأماكن المكشوفة والرؤية منخفضة، ناصحًا مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، إذ أن هناك استمرار في الموجة الرملية والعاصفة الترابية ليوم الغد الأربعاء.

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