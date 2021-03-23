الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام المقبلة ستنعدم فرص سقوط الأمطار وستتحسن الأحوال الجوية.



وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن فصل الشتاء انتهى جغرافيًا، وسيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.



وأوضحت أن الموجات الحارة والرياح الخماسيينية هي أبرز الظواهر المؤثرة خلال فصل الربيع.

