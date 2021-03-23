الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

كشف محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء العاصفة الترابية التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية بداية من أمس الاثنين.



وقال "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إن خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك فرص لنشاط للرياح على أغلب المحافظات وتمتد إلى القاهرة.



وأضاف أنه من المقرر أن تنتهي هذه الموجة من العواصف والأتربة مساء يوم الأربعاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يقترب من 8 و10 درجات وتنتهي تمامًا بداية الخميس، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس حتى لا نتعرض للإصابة بنزلات البرد.



وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعد محافظات الوجه البحري، ولكنها غير مؤثرة على كافة الأنشطة الترابية.

