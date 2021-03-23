Advertisements

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء العاصفة الترابية التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية بداية من أمس الاثنين.

وقال "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إن خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك فرص لنشاط للرياح على أغلب المحافظات وتمتد إلى القاهرة.

وأضاف أنه من المقرر أن تنتهي هذه الموجة من العواصف والأتربة مساء يوم الأربعاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يقترب من 8 و10 درجات وتنتهي تمامًا بداية الخميس، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس حتى لا نتعرض للإصابة بنزلات البرد.

وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعد محافظات الوجه البحري، ولكنها غير مؤثرة على كافة الأنشطة الترابية.

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد الغياب الطويل.. الأهلي يعلن موعد عودة الدينامو إلى التدريبات

منذ ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 6 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها