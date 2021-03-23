الأم البديلة الأولي: "حبيت أولاد زوجي كأنهم قطعة من روحي"

حصلت فاطمة إبراهيم عبده عوض على لقب الأم المثالية البديلة علي محافظة القاهرة، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم الصابرة المكافحة والقوية.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، الحاصلة علي دبلوم تجارة، إنها تزوجت من زوج عنده ثلاثة أبناء من زوجته الأولى اللي توفت وهما في سن صغير وكانوا يعانون من إعاقة ذهنية وتوحد.



وأكدت الأم المثالية علي عدم موافقة الأهل بظروف الأب غير بطلة قصتنا السيدة فاطمة هي اللي وافقت تتزوجه وحبت أولاده كأنهم أولادها.



وأوضحت أنها قامت برعاية الأبناء، ساهرة على راحتهم وحدها لسهر الأب بسبب ظروف عمله.



وتابعت: تمر الأيام بسعادة وحال الأولاد تبدل للأحسن، مع كبر حب الأم في قلوبهم حتي توفت الإبنة الأولى بسبب هبوط مفاجئ بالدورة الدموية وكانت صدمة كبيرة داخل الأسرة، وصبرت فاطمة وكملت مسيرتها مع باقي الأولاد.



وواصلت: بدأت جلسات التخاطب مع الإبن الثاني وبدأ يستجيب للعلاج ويتحسن في التعليم والدراسة وحصل على دبلوم فني صناعي، وتميز في الأعمال اليدوية وبدأ ممارسة حياته بشكل طبيعي.



وأشارت إلي إنه مع رعايتها للابن الثاني لم تترك الولد الصغير وبدأت تدمجه في المجتمع بالاشتراك في الألعاب الرياضية، حتي أصبح بطل رياضي حاصل على شهادات تقدير وميداليات كتيرة في السباحة وألعاب القوة، بالإضافة إلي التحاقه بكلية التجارة.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

