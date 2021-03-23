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جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي توتنهام المعار من صفوف فريق ريال مدريد، عن عودته للميرينجي في الموسم المقبل.

ويلعب بيل مع توتنهام لمدة عام على سبيل الإعارة، ويمتد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2022.

وقال بيل، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "مستقبلي؟ لا يوجد ارتباك بالنسبة لي".

وتابع: "أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعلني انتقل إلى توتنهام هذا العام هو لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء".

وواصل: "أريد الذهاب في حالة جيدة إلى اليورو، وكانت خطتي الأصلية هي اللعب لمدة موسم مع توتنهام، لكن لا يزال لدي عام آخر مع ريال مدريد".

وأتم "خطتي هي العودة إلى ريال مدريد، هذا ما خططت له من قبل".

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