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تعرف على موعد مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، لمواجهة كينيا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا والقنوات الناقلة

ويرحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الكيني في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس الموافق 25 مارس الجاري، وذلك  ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مواجهة منتخب مصر ضد كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، عبر قناة بي إن سبورتس 7 بتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا، جمعها من فوزين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

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