Advertisements

نائب بالشيوخ: العلاقات المصرية الأردنية شديدة الخصوصية وقوية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مضيفًا أنها في منتهى القوة والمتانة على مدى عقود طويلة وتعكس مجالات التعاون والتفاهم المشتركة في مختلف المجالات بين مصر والأردن.

وأشار "أبو عايشه" في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأردن لحضور فعاليات الاجتماع الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ذهاب العديد من الوزراء للأردن ومشاركتهم في الاجتماع يؤكد الحرص المصري التام على تطوير العلاقات مع الأردن في مجالات التجارة، والصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والطيران، والإسكان وفي شتى المجالات.

وأكد "أبو عايشه" أن الأردن دولة عربية راسخة كما أن الانتظام في عقد فعاليات اللجنة العليا يؤكد على خصوصية العلاقات بين الدولتين وتطويرها باستمرار، لافتًا إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفي مدبولي فور وصوله الأردن بوجود توجيهات مباشرة لديه من جانب الرئيس السيسي، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر فيما يخص كورونا، قائلًا: تصريحات هامة وقوية تعكس التعاون الكامل.

وكانت قد عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى حكومة المملكة الأردنية، وتمنيات الرئيس بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة للملك عبد الله.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن شكره، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الوفد المرافق، إلى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوزراء الأردنيين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود، وتقدم بالتهاني للمملكة الأردنية؛ قيادة وحكومةً، وشعبًا؛ بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع باليُمن والخير والبركات، وأن تنعم الإنسانية قريبًا بالسلامة من جائحة كورونا، وأن تتجاوز البشرية ما سببته هذه الأزمة من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وما عانته من مآسٍ بسبب الجائحة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قدرة مصر والأردن على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، بالمقارنة بدول أخرى لديها إمكانيات أكبر، والتي كان لها آثار جسيمة على كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن ذلك يستدعي من الطرفين تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة للخروج من هذه الأزمة.

وأشاد رئيس الوزراء بانتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، واصفًا اللجنة بأنها من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا، ويعد هذا انعكاسا لخصوصية العلاقات المصرية الأردنية.

أخبار تهمك

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الغياب الطويل.. الأهلي يعلن موعد عودة الدينامو إلى التدريبات

منذ ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ 33 دقيقة

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها