نائب بالشيوخ: العلاقات المصرية الأردنية شديدة الخصوصية وقوية

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مضيفًا أنها في منتهى القوة والمتانة على مدى عقود طويلة وتعكس مجالات التعاون والتفاهم المشتركة في مختلف المجالات بين مصر والأردن.



وأشار "أبو عايشه" في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأردن لحضور فعاليات الاجتماع الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ذهاب العديد من الوزراء للأردن ومشاركتهم في الاجتماع يؤكد الحرص المصري التام على تطوير العلاقات مع الأردن في مجالات التجارة، والصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والطيران، والإسكان وفي شتى المجالات.



وأكد "أبو عايشه" أن الأردن دولة عربية راسخة كما أن الانتظام في عقد فعاليات اللجنة العليا يؤكد على خصوصية العلاقات بين الدولتين وتطويرها باستمرار، لافتًا إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفي مدبولي فور وصوله الأردن بوجود توجيهات مباشرة لديه من جانب الرئيس السيسي، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر فيما يخص كورونا، قائلًا: تصريحات هامة وقوية تعكس التعاون الكامل.



وكانت قد عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين.



واستهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى حكومة المملكة الأردنية، وتمنيات الرئيس بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة للملك عبد الله.



وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن شكره، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الوفد المرافق، إلى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوزراء الأردنيين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود، وتقدم بالتهاني للمملكة الأردنية؛ قيادة وحكومةً، وشعبًا؛ بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع باليُمن والخير والبركات، وأن تنعم الإنسانية قريبًا بالسلامة من جائحة كورونا، وأن تتجاوز البشرية ما سببته هذه الأزمة من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وما عانته من مآسٍ بسبب الجائحة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قدرة مصر والأردن على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، بالمقارنة بدول أخرى لديها إمكانيات أكبر، والتي كان لها آثار جسيمة على كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن ذلك يستدعي من الطرفين تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة للخروج من هذه الأزمة.



وأشاد رئيس الوزراء بانتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، واصفًا اللجنة بأنها من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا، ويعد هذا انعكاسا لخصوصية العلاقات المصرية الأردنية.

