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أسعار النفط تواصل التراجع بالختام و"برنت" يغلق قرب الـ 61 دولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط نزيف الخسائر في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "نايمكس" أدنى 60 دولاراً، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، ومكاسب العملة الأمريكية.


وتواصل أسعار الخام خسائرها متأثرة بمخاوف تباطؤ الطلب وسط القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ طرح اللقاحات في أوروبا.

ومددت ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إغلاقها حتى 18 أبريل، وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم لمحاولة وقف موجة ثالثة من جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات المخزونات النفطية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب قوية خلال الأسابيع الماضية، وقفز "برنت" أعلى 71 دولاراً للبرميل في بداية الشهر الجاري، لكنها تحولت للخسائر منذ ذلك الحين.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 6.2 بالمائة إلى 57.76 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 5.9 بالمائة إلى 60.79 دولار للبرميل.

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