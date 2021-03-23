الأم المثالية بالجيزة: "تزوجت في سن ال17 وابني شجعني على استكمال تعليمي"

حصلت زينب أحمد أحمد مكي على لقب الأم المثالية على محافظة الجيزة، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم الصابرة المكافحة والقوية.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السابع من عمرها، الحاصلة على دكتوراه في التنمية الاقتصادية، انها تزوجت في عمر ال17 مما أدي إلي عدم تكمله تعليمها لإنجابها 3 أبناء.



وتابعت: قمت برعايتهم وتربيتهم مهتمية بتعليمهم، ولأنها تحب العلم بدأت بمتابعة تعليمها حتي وصل أبنها الأكبر للمرحلة الثانوية.



وواصلت: بالفعل كملت تعليمي وذاكرت مع أبني وحصلت على الماجستير والدكتوراه في التنمية الاقتصادية.



وأشارت إلي أنه بعد مرور عدة سنوات أستشهد أبنها تاركا لها ولد وبنت، "وتضرب لنا أكبر مثال في الصبر والعطاء"، لافتة إلي مراعتهم وتربيتهم وتكفلت بهم منذ طفولتهم وحتى الآن.



"عطاء السيدة زينب موقفش عند أولادها وأحفادها"، حيث أنشأت جمعية لدعم وتنمية الفتيات والمرأة المهمشة وكفلت الأرامل والمطلقات، وقدمت كل الرعاية للأيتام، كما نفذت برامج للتوعية والتمكين الإقتصادي لخدمة المرأة، وأطلقت حملات توعية ضد ختان الإناث والزواج المبكر وفتحت فصول محو أمية.



"السيدة العظيمة والأم الغالية زينب ضربت لنا جميعا مثال للمرأة المصرية الصبورة الكريمة اللي دايما بتحول المحنة لمنحة".



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

