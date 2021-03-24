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لميس الحديدي عن صورة محمد صلاح مع الفتاة: مش غلطته
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:42 ص
داليا الحسين
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار حول صورة الفتاة التي ظهرت مع اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومدى اختراقها للفقاعة الطبية قائلة: "هل هذه الصورة تعد اختراقا طبيًا للفقاعة الطبية ! وهل لم نتعلم من التجارب السابقة حيث اصيب محمد صلاح في وقت سابق بفيروس " كورونا " أثناء فرح عائلي ؟..إحنا ماتعلمناش ولا إيه ؟ ".
تابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، أن الغلطة ليست من محمد صلاح أو الفتاة لكن السؤال اتحاد الكرة ذكر أنه أغلق المعسكر!!، معلقة: "الغلطة مش غلطة محمد صلاح لان فيه حد كان عاوز يتصور معاه ولا غلطة البنت لكن السؤال إتحاد الكرة كان مطلع بيان بيقول إغلاق المعسكر السؤال: هو فيه قواعد ولا مافيش ؟ واضح أوي إنكم قفلتوا المعسكر فعلًا".
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