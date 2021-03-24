لميس الحديدي عن صورة محمد صلاح مع الفتاة: مش غلطته

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار حول صورة الفتاة التي ظهرت مع اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومدى اختراقها للفقاعة الطبية قائلة: "هل هذه الصورة تعد اختراقا طبيًا للفقاعة الطبية ! وهل لم نتعلم من التجارب السابقة حيث اصيب محمد صلاح في وقت سابق بفيروس " كورونا " أثناء فرح عائلي ؟..إحنا ماتعلمناش ولا إيه ؟ ".



