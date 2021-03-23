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عاجل.. ننشر حركة مديري الإدارات بقطاع أمن الجيزة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اعتمد اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات لمديري الإدارات النوعية بالمديرية، وتضمنت الحركة تولي العميد خالد أبو العلا، مديرًا للإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، قادمًا من قطاع الوحدات، والعقيد تامر فاروق مديرًا لإدارة التحريات، والعقيد أحمد خيرت لإدارة مباحث التموين، العقيد مصطفى فتحي مديرًا لإدارة الأحداث.

وشملت الحركة نقل العقيد أحمد قنديل من المرافق إلى إدارة الوحدات، العقيد هاني شعراوي إلى المرافق، المقدم شريف البطران إلى إدارة الطرق والمنافذ، ونقل المقدم سامح بدوي لمباحث السيارات، الرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث مركز أبو النمرس، والرائد طارق مدحت للمديرية.

وتضمنت الحركة تولي العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والعقيد محمد عرفان لإدارة المساكن، والرائد محمد داوود رئيس مباحث حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر.

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