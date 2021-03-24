إعلامي أردني: ملف السلام يشهد أعلى تنسيق بين البلدين

أكد الكاتب والإعلامي الأردني الدكتور هاني البدري أن زيارة رئيس الوزراء اليوم د مصطفى مدبولي للاردن تأتي في إطار العلاقات المصرية الأردنية الأخذة في التنامي والتنسيق على أعلى المستويات؛ وليس الأن فقط فالعلاقات التاريخية بين البلدين ضاربة بجذورها منذ سنوات طويلة لكنها تشهد الأن تنسيق على أعلى المستويات في إطار علاقات استراتيجية كبيرة وعميقة بين البلدين.





وأضاف في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، أن هناك تطابق كبير بين المواقف المصرية الأردنية تجاه مختلف القضايا وبالذات عملية السلام بالإضافة للانتخابات الفلسطينية، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد تنسيق على أعلى المستويات في ظل جائحة " كورونا " والتي تتطلب تنسيق دائم بين البلدين للتعاطي مع هذا الملف المخيم على المنطقة بأكملها.



