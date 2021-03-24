أحمد خالد صالح يكشف تطورات حالته الصحية ويرد على اتهامات نزوله للتصوير رغم إصابته بكورونا

كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن تطورات حالته الصحية هو وزوجته الفنانة هنادي مهنا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.



وقال "صالح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: " نحن في عزل منزلي حاليا أنا وهنا ونسير على بروتوكول العلاج بقالنا أربع أيام".



وأضاف "أنا الحمد لله معنديش أي أعراض، ولكن هنادي عندها تكسير في الجسم وفقدان لحاسة الشم والتذوق، وعملت نتيجة المسحة وكانت سلبية ولكن تحاليل الدم كان فيه مؤشرات واحتمالية كبيرة لإصابتي بكورونا".



وفيما يتعلق برده فيما انتشر عبر مواقع التواصل من نزوله التصوير رغم إصابته بالفيروس قال "طبعا ده لا يمكن يحصل، ومنزلتش التصوير وأول ما شوفت الخبر قعدت اضحك".



وتابع "كان بقالي فوق الـ10 والـ15 يوم مصورتش، وقبل ما تظهر نتيجة المسحة اتصلت على منتج المسلسل وأخبرتهم بأنه فيه احتمالية لإصابتي، واعتقد مفيش أي حاجة أهم من صحة الإنسان وصحة اللي حواليه مهما كانت".

