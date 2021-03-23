عاجل.. النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تظهر تقدم نتنياهو وحزبه

أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية فوز حزب "يوجد مستقبل" بـ18 مقعدا، والقائمة المشتركة بـ9 مقاعد و"أزرق أبيض" بـ7 مقاعد، وحزب "يمينا" المتشدد بـ7 مقاعد في الكنيست، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.





وبعد الانتخابات التي جرت في مارس 2020، وقع جانتس ونتنياهو على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، تجنبا للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد جولتي انتخابات قبل ذلك في أبريل، وسبتمبر 2019، وبعدما تعذر على أحدهما منفردا الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة.

وبالرغم من ذلك، فإن حكومة نتنياهو- جانتس لم تصمد كثيرا في ظل خلافات كبيرة اندلعت بين الجانبين، ما قاد إلى حل الكنيست والذهاب للانتخابات الرابعة التي انطلقت يوم الثلاثاء.