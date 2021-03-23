Advertisements

عاجل.. النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تظهر تقدم نتنياهو وحزبه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.

 

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية فوز حزب "يوجد مستقبل" بـ18 مقعدا، والقائمة المشتركة بـ9 مقاعد و"أزرق أبيض" بـ7 مقاعد، وحزب "يمينا" المتشدد بـ7 مقاعد في الكنيست، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.


وبعد الانتخابات التي جرت في مارس 2020، وقع جانتس ونتنياهو على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، تجنبا للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد جولتي انتخابات قبل ذلك في أبريل، وسبتمبر 2019، وبعدما تعذر على أحدهما منفردا الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة.

 

وبالرغم من ذلك، فإن حكومة نتنياهو- جانتس لم تصمد كثيرا في ظل خلافات كبيرة اندلعت بين الجانبين، ما قاد إلى حل الكنيست والذهاب للانتخابات الرابعة التي انطلقت يوم الثلاثاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتنياهو حزب الليكود الانتخابات الاسرائيلية اسرائيل

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ 34 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الغياب الطويل.. الأهلي يعلن موعد عودة الدينامو إلى التدريبات

منذ ساعة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

النتائج شبه النهائية.. "نتنياهو" رئيس الحكومة القادم بفارق 15 ألف صوت

سمير فرج يكشف قرارات سيتخذها نتنياهو الفترة المقبلة تضر بالقضية الفلسطينية

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

وزير دفاع الاحتلال السابق يدعو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو وغانتس متعادلان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها