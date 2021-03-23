Advertisements

357 مليون جنيه خسائر "عمر أفندي" تحت إدارة القطاع الخاص

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إن الشركة عادت للقطاع العام في 2011 طبقًا لحكم القضاء الإداري، لافتًا إلى أن الشركة كانت تواجه العديد من الصعوبات عندما كانت تحت إدارة المستثمر، وتتمثل هذه الصعوبات في زيادة الخسائر لـ357 مليون جنيه.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان المستثمر قام بالاقتراض من بعض البنوك بقيمة وصلت لـ335 مليون جنيه، وكان لديه مديونية للضرائب 330 مليون جنيه ومديونيات للتأمينات بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة لبعض مستحقات لعاملين التي قدرت بـ80 مليون جنيه، وإجمالي المديونيات اقترب من 1.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حالة الفروع كانت متردية جدًا سواء من ناحية البنية التحتية أو العمالة عندما كانت تحت إدارة القطاع الخاص، مضيفًا أنه عندما تولى المسؤولية شركة عمر أفندي بعدما نقلت للقطاع العام، تم التفويض مع البنوك، وتم إسقاط الفوائد، وتم البدأ في سداد الديون، ومعظم المديونيات تم سداداها ما عدا 20% فقط من المديونيات.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها