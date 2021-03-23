357 مليون جنيه خسائر "عمر أفندي" تحت إدارة القطاع الخاص



قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إن الشركة عادت للقطاع العام في 2011 طبقًا لحكم القضاء الإداري، لافتًا إلى أن الشركة كانت تواجه العديد من الصعوبات عندما كانت تحت إدارة المستثمر، وتتمثل هذه الصعوبات في زيادة الخسائر لـ357 مليون جنيه.



وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان المستثمر قام بالاقتراض من بعض البنوك بقيمة وصلت لـ335 مليون جنيه، وكان لديه مديونية للضرائب 330 مليون جنيه ومديونيات للتأمينات بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة لبعض مستحقات لعاملين التي قدرت بـ80 مليون جنيه، وإجمالي المديونيات اقترب من 1.3 مليار جنيه.



وأشار إلى أن حالة الفروع كانت متردية جدًا سواء من ناحية البنية التحتية أو العمالة عندما كانت تحت إدارة القطاع الخاص، مضيفًا أنه عندما تولى المسؤولية شركة عمر أفندي بعدما نقلت للقطاع العام، تم التفويض مع البنوك، وتم إسقاط الفوائد، وتم البدأ في سداد الديون، ومعظم المديونيات تم سداداها ما عدا 20% فقط من المديونيات.



