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حماية المستهلك: تم استدعاء 3 آلاف سيارة معيبة لأربع شركات مختلفة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن الوفرة وزيادة العرض السبيل الأول لاستقرار الأسعار مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل على الإتاحة وتفير المنتجات بشكل مستمر.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التسعيرة الجبرية اختفت من العالم ولكن هناك آليات أخرى منها التعامل مع المنتجين والموردين لمراقبة عملية التسعير وتوضيح سعر البيع للمستهلك في الفاتورة الأولى للمورد حتى لا يتم التلاعب في الحلقات الوسيطة وهناك قضايا لمن يبيع بسعر أعلى من السعر المدون على العبوة.

وتابع أن المطلوب من المواطن أن يعرف حقه وهو أن يتم إعلان السعر الشامل بصورة واضحة والحصول على فاتورة مشيرا إلى أن العقوبة والغرامة رادعة للتاجر المخالف تصل إلى 2 مليون جنيه ومناشدا المواطنين بالإبلاغ عن التاجر الذي لا يبرز السعر أو يصدر فاتورة.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتنظيم التجارة الرسمية والتي تمثل 40% فقط من حجم التجارة المصرية في ظل وجود نسبة كبيرة تندرج تحت بند الاقتصاد أو التجارة غير الرسمية.

وأكد أن الجهاز يتلقى 170 ألف شكوى في السنة منها 55% من السلع المعمرة ونسبة تحقيق 93% تم فيها حل الشكاوى مؤكدا أنه تم استدعاء 3 آلاف سيارة لأربع شركات مختلفة بها عيوب.

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