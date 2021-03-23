عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن الموجة الثالثة لـ كورونا (فيديو)









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة و الوقاية، إنه فيما يخص دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا، فإننا نتابع ما يحدث فى الدول الخارجية، من تغيرات و تحورات للفيروس.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن مصر فى مرحلة تذبذب، متسائلًا:" هل هناك احتمالية دخول الموجة الثالثة مصر ؟ فأجاب على نفسه.. محتمل، وهل من الممكن أن نظل كما نحن .. فأجاب على نفسه محتمل.









ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه الالتزام باتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



