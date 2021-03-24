شاهد.. موسى يحذر من أجهزة قياس أكسجين قاتلة: "مش عاوزين حد يدفع التمن"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أصيب وزوجته بفيروس كورونا، مردفًا «حسين صحفي شاطر ومن المحترمين بما تعنيه الكلمة من معنى».





وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس تحرير الشروق كتب مقالًا مؤثرًا، يدق ناقوس الخطر، وذلك بعدما أصيب بفيروس كورونا ولكن الله نجاه وأنقذه.





وأوضح موسى، إن عماد الدين حسين، اشترى جهاز أكسجين وكان سيودي بحياته، حيث إنه كان لا يعمل وربما يتسبب في موت شخص أو عدة أشخاص آخرين، متابعًا: «صحة الإنسان أولوية للبلد ولكل المؤسسات، ولا بد من تحرك الجهات المعنية في هذا الشأن».



