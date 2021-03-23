رئيس مجلس إدارة عمر أفندي يكشف تفاصيل خطة تطوير الفروع



قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إن الشركة تعمل على تطوير كافة الفروع من خلال الجهد الذاتي، مشيرًا إلى أن فرع عرابي مساحته 6 آلاف متر، وتكلفة تطويره زادت عن 3 ملايين جنيه.



وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشركة قامت بتطوير 5 فروع بشكل كامل مثل فرع مراد، وفرع عدلي، وفرع أسيوط، وتم تغير واجهة معظم الفروع، مشيرًا إلى أن خطة الشركة تتمثل في تطوير البنية الأساسية للفروع لكي تتناسب مع اسم عمر أفندي.



ولفت إلى أن عمر أفندي أثر، ويجب الحفاظ على هذا الاسم، معقبا: "أسم عمر أفندي له قيمة كبير عند الناس، ولازم نحافظ عليه".



وأشار إلى أن عمر أفندي يعمل على توفير كافة أنواع السلع لكل المستويات، مشيرًا إلى أن العاملين في عمر أفندي جيدين للغاية، ولكنهم في حاجة لبعد التدريب والتطوير، وهذا الأمر بدأ مؤخرًا.



