Advertisements

لميس الحديدي ساخرة من تصريحات إبراهيم منير حول التصالح: ياصلاة النبي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
Advertisements
 
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن التصريحات الأخيرة للقائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير الذي تحدث فيها عن المصالحة، تعتبر تصريحات منعزلة عن الواقع.


تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "بقالي فترة كبيرة بحاول أن لا أتناول   تصريحات الاخوان ولا أهتم بها لكن الصراحة التصريح الأخير ده ماقدرتش أعديه".
أكملت: "بيقول إذا عرض على المعارضة المصرية ونحن جزء منه الحوار مع النظام بما يحسن  أحوال الشعب المصري وييسر احوال المعتلقين لن نرفض.. ياصلاة النبي، متشكرة جداً لكرم أخلاقك".


 واصلت الإعلامية: "كمان ماقلش كده بس ده حط شروط كمان وتوالت صيحات الاخوان  التي اقترحت دور الوساطات مع النظام المصري والحوار اللي اقترحوه مشروط يشمل كافة اذرع الجماعات الارهابية زي طارق الزمر مثلاً زعيم الجماعه الاسلامية التي شاركت في إرهاب الاقصر 1997 وإغتيال الرئيس السادات وقتل الاقباط في أسيوط". 


تابعت ساخرة: "جماعة الاخوان وذراعها قالت ماعندهمش مانع للحوار، وأنا بقلهم أنتوا ناس مغيبة والله مين طلبكم اصلاً؟!  وكمان بيقولوا لازم يبقى فيه طرف ثالث، محرم مثلًا"!

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 6 ساعات

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ ساعة و 14 دقيقة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها