الجمعية المصرية للطب النفسي تواصل فعالياتها للتوعية بمرض الاكتئاب وكيفية التعامل معه

واصلت الجمعية المصرية للطب النفسي فعاليات حملتها "اكسر الاكتئاب". وتستهدف الحملة التي أطلقت نهاية العام الماضي التعريف بمرض الاكتئاب كأحد الأمراض النفسية، وتوصيفه واعراضه، والتعرف على كيفيةالتعامل مع المرض والتغلب عليه، والتأكيد على أن المرض النفسي كسائر الأمراض العضوية مثل الضغط والسكر، لا يدعو للخجل ويمكن التعافي منه بتلقي العلاج المناسب، وتوعية المحيطين بمريض الاكتئاب من الاهل والأصدقاء بكيفية التعامل مع المريض ودعمه للوصول للشفاء.





والجدير بالذكر ان مفهوم الإكتئاب المقاوم للعلاج هو مصطلح يستخدم في الطب النفسي السريري لوصف حالة تؤثر على الأشخاص المصابين باضطراب اكتئابي شديد، ولا يستجيبون بشكل كافٍ لكورس من الأدوية المضادة للاكتئابالمناسبة خلال فترة زمنية معينة.





وأوضح الدكتور عادل يوسف – استشاري الطب النفسي أن مرض الاكتئاب المقاوم للعلاج قد أصبح له علاج إذ قال: "على الرغم من ما يحمله المصطلح من احساس بفقدان الأمل، الا ان التطور الطبي ساهم في الوصولالى حل لمساعدة مرضى الإكتئاب المقاوم للعلاج، فيوجد حاليا العديد من الأبحاث والتجارب السريرية التي تهدف الى مساعدة مرضى الإكتئاب المقاوم للعلاج عن طريق العمل بطرق مختلفة عن الأدوية المضادة للإكتئاب المعتادة".



