موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

كرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطلبه إلى إدارة القلعة الحمراء بضرورة ضم صفقته المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب موسيماني، التعاقد مع جاستين سيرينو، صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.