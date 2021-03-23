الرقابة المالية:الهبوط العنيف للبورصة ناتج من الدور المحدود للمؤسسات

أكدت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، أن مؤشر البورصة المصرية للأفراد صعد في 2020 بصورة كبيرة ويتعامل عليه الأشخاص، حيث أن تعاملات الأفراد تميل للمتاجرة على المدى القصيرة، وتسبب في سيولة البروصة المصرية وتتميز أنها تحقق هوامش ربحية سريعة.



وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض،ببرنامج "حديث القاهرة"،، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنه كان هناك توقع لعمليات جني أرباح بالبورصة، إلا أن حدث هبوط كبير، مشددة على أن "فقاعة 2020" سبب في هبوط البورصة، موضحة أن المضاربة أمر صحي، إلا أن التلاعب هو من يؤرق البورصات والمتعاملين، وهو ما يؤدي إلى إزاء البورصة.



وأشارت إلى أن الهبوط العنيف للبورصة ناتج من الدور المحدود للمؤسسات، بسبب الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم، متابعة: "في الربع الأخير من جلسة اليوم تم وجود دخول مؤسسي وبداية التقاط الأنفاس للبورصة المصرية، حدث شراء من جانب المؤسسات".