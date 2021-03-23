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نجم ليفربول: نحن لا نقدم موسما جيدا بالشكل الذي كنا نتصوره

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
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أكد آندي روبرتسون مدافع ليفربول أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال يملك الوقت لتحقيق انتفاضة في النتائج وإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه نحو حصد اللقب لأول مرة في 30 عاما لكنه ابتلي هذا الموسم بالإصابات وحقق العديد من النتائج السيئة تركته سابعا برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

وفاز فريق المدرب يورغن كلوب أربع مرات في آخر عشر مباريات بالدوري لكن روبرتسون يأمل أن يستعيد الفريق مستواه بعد فترة التوقف الدولية.

وقال روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس" :لسوء الحظ، نحن لا نقدم موسما جيدا بالشكل الذي كنا نتصوره، لكن لا يزال هناك بعض الوقت لإصلاح الأمور، ولن يصل الأمر إلى المدى الذي نريده للإصلاح لكن يتبقى الوقت لتصبح الأمور أفضل، أتمنى أن نستطيع إظهار المستوى السابق لليفربول وأن نواصل التقدم، لا يزال الطريق طويلا.

ويلعب ليفربول، الذي يتأخر بخمس نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب، مع ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، وتابع روبرتسون: نحتاج إلى المحاولة في الجانبين (المربع الذهبي ودوري الأبطال) نحتاج إلى التقدم في الدوري لأفضل مركز ممكن.

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