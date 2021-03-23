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بعثة منتخب مصر تجري مسحة كورونا فى كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول المسحة الرسمية للكشف المبكر عن فيروس كورونا بمجرد وصولها لفندق الإقامة في مدينة نيروبي العاصمة الكينية.

 

ووصلت البعثة مساء اليوم لنيروبي على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

 

وخضعت البعثة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وهي المسحة الرسمية التي تسبق المباراة المحدد إقامتها في السادسة من مساء الخميس المقبل بمدينة نيروبي.

 

ويرغب منتخب مصر للفوز على كينيا من أجل ضمان الصعود رسميًا إلي بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل فى الكاميرون ؤ بعدما حقق المنتخب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى شهر نوفمبر الماضي.

 

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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