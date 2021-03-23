تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يُحذر من رمال مثارة مرة أخرى على غرب البلاد مصاحبة للجبهة الباردة.



وأوضحت "الأرصاد"، أنها تتقدم تدريجيا نحو الداخل خلال الليل حتى صباح الغد لتصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد تصل إلى حد العاصفة علي المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.



وأوضحت أن سمة هذه الليلة نشاط رياح يصاحب الكتلة الباردة، حيث تتغير الأجواء كليًا عن اليوم ليسود طقس بارد خلال الليل وتنخفض درجات الحرارة الصغرى.

