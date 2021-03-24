البلوجر نوران خليل تكشف كواليس صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح

علقت البلوجر نوران خليل على الجدل المثار على الصورة التي جمعتها بمحمد صلاح وأثارت الجدل حول اختراق الفقاعة الطبية قائلة: " الجيم اللي تم التقاط الصورة فيه ده الجيم بتاعي اللي بروحه بقالي سنتين وكنت رايحة بتمرن عادي وأوقات كثيرة بطبيعة الجيم بيبقى فيه معسكرات لفرق ومنتخبات ولم يكن الحدث نادرًا".





وقالت في لقاء عبر تطبيق " زووم " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" إن "المنتخب جاء إلى " الجيم " عدة مرات في أوقات سابقة ولكن هذه المرة أول مرة أصادف وجود صلاح".



