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البلوجر نوران خليل تكشف كواليس صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:47 ص
داليا الحسين
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علقت البلوجر نوران خليل على الجدل المثار على الصورة التي جمعتها بمحمد صلاح وأثارت الجدل حول اختراق الفقاعة الطبية قائلة: " الجيم اللي تم التقاط الصورة فيه ده الجيم بتاعي اللي بروحه بقالي سنتين وكنت رايحة بتمرن عادي وأوقات كثيرة بطبيعة الجيم بيبقى فيه معسكرات لفرق ومنتخبات ولم يكن الحدث نادرًا".
وقالت في لقاء عبر تطبيق " زووم " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" إن "المنتخب جاء إلى " الجيم " عدة مرات في أوقات سابقة ولكن هذه المرة أول مرة أصادف وجود صلاح".
وأضافت أن الجيم "موجود داخل فندق يقيم فيه المنتخب وكانت المفاجأة وجود صلاح يتمرن معهم، معلقة: " كنت مكسوفة جدًا لان فيه ناس كتيرة إتصورت فرحت قلتله من فضل حضرتك ممكن أتصور معاك وهو كان ظريف جدًا والتقط معي الصورة وأنا اصلًا كنت واقفة بعيد شوية لاني بخاف من " كورونا " حاولت أدخل جوه " كادر الصورة " وإتصورنا أنا وصحابتي معاه وصورنا بعض وكان عدد من إلتقطت الصور من صديقاتي معه قرابة 6 أو سبعة فتيات..حظي بقى أن صورتي هي الي اتنشرت بين الصور التي تم إلتقاطها".
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