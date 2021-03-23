Advertisements

طلب إحاطة للحكومة بشأن منظومة إعداد مرتبات العاملين بالدولة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاتصالات بخصوص قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة عبر نظام شركة "أوراكل" الأمريكية لحساب الأجور والمرتبات.

وجاء في طلب الاحاطة أن "مجلس الوزراء وافق يوم 17 مارس الماضي، على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية".

وتمت الإشارة في القرار إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll" جاءت بناء على توصية وزارة الاتصالات بهذا البرنامج تحديدًا دون غيره، لإتمام عملية التحول الرقمي، وضبط عملية جمع الرواتب ودراسة أوضاع الأجور والمكافئات.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر في نص طلب الإحاطة أن "هذا القرار يأتي بالرغم من أن هناك في مصر كثير من شركات القطاع الخاص الوطنية، والتي تعمل في مجال البرمجيات على مدار 30 عامًا، وهناك العديد منها الذي صمم بالفعل مثل هذه البرامج ومعمول بها في حكومات ومؤسسات في دول الخليج إلى جانب الكثير من المؤسسات والشركات الكبيرة داخل مصر بالطبع، كما أن هذه الشركات لديها من القدرات ما يمكنها من تقديم مثل هذه البرامج للدولة.

وتابعت: لذلك يثور التساؤل مبدأيًا عن آلية اختيار شركة "أوراكل" الأمريكية على وجه التحديد حتى تتحقق الشفافية والحوكمة المطلوبة، بالإضافة لأسباب عدم الاعتماد على أي منتج "وطني" خلال المناقصات المطروحة وكراسات الشروط الخاصة بهذا المشروع واذا كان هذا تم نتيجة لاختيارات سابقة على مدار السنين فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة وبخاصة وزارة الاتصالات حتى تضمن تطور المنتج المحلي ومنافسته طبقا للمعايير العالمية وخاصة مع توافر استثمار حكومي متنامي في التحول الرقمي وهو أمر نستغرب ألا يصاحبه خطوات جادة من ذات الحكومة التي يفترض بها تشجيع الصناعة الوطنية ذات الكفاءة، وتنميتها، وتطوير قطاع هندسة البرمجيات والإلكترونيات بمصر لتستطيع المنافسة في هذا القطاع الهام والمتطور في العالم بأكمله.

أخبار تهمك

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 6 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يعلن عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها