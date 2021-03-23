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تعرف على الملك "أمنحتب الثاني" آخر أبطال ملوك مصر القديمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يُعدّ الملك "أمنحتب الثاني" في نظر المـؤرّخين، هو آخر أبطال ملوك مصر القديمة، الذين قهروا الأمم المجاورة التي تمردت على الحُكم المصري في النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة، فكانت مدة حكمه هي خاتـمة عهد الحروب الطاحنة التي بدأها "أحمس الأول" في آسيا.

ومن ناحيته، قال مجدي شاكر كبير أثريين في تصريحات إلى الفجر، كان عهده فاتحة عصر جديد في مصر والشرق معًا بعد أن عادت الجيـوش إلي أوطانها، وبدأوا يجنون ثمار هذه الانتصارات الساحقة والفتوح التي أحرزها آباؤهم الفاتحون وعلي رأسهم الإمبراطور "تحتمس الثالث" المؤسس الأعظم للإمبراطورية المصرية أوّل إمبراطورية في العالم فكانت تلك الممالك تدين بالطاعة لمصر، فتحمل إليها الهدايا تارة والجزية تارة أخرى.

الملك "أمنحوتب الثاني" هو سليل أعظم الملوك وسابع ملوك الأسرة 18، وابن الأمبراطور تحتمس الثالث، وأمـه هي الملكة ميريت رع ابنة الملكة حتشبسوت، وكان الملك أمنحتب الثاني قوي الجسد، ومومياؤه تدل على أنه كان مفتول العضلات قوى الساعد، وكان شغــوفا بالرياضة، فكان يجيد ركوب الخيل ورمي القوس، ولم يكن في مقدور واحد من جنوده أن يشد قوسه، وكان يتدرب على هدف من نحاس بسمك كـف اليد فيخترق سهمه قطعة النحاس.

وتابع شاكر أن أمنحتب الثاني بنى لنفسه معبدا جنائزيا بالقرب من الرامسيوم، وفي معبد آمون بالكرنك أقام قاعة للاحتفالات، وبني معبد في جزيرة ساي لا زالت بقاياه موجوده، وفي محاجر طيبة وجد الأثريون لوحة عليها نقش، أمر فيه أمنحتب بنحته حيث يظهر فيه واقفًا أمام صفين من 13 معبود مصري قديم، وفي معبد كلبشه في بلاد النوبة، نقشوا لأمنحتب الثاني رسمًا منقوشًا في الردهة الأمامية يظهرونه فيه مقدما قرابين لمعبود النوبة (مروترو حور رع)، وأضاف العديد من الاضافات إلى المعابد التي بناها أبوه تحتمس الثالث.

يُعتقد أن للملك أمنحتب الثاني أنجب خمسة أبناء من الذكور أصغرهم "تحتمس الرابع" وهو الذي خلفه على عرش مصر وقد أنجب أمنحوتب الثاني ابنه وخليفته تحتمس الرابع من زوجته الملكة تاعا.

وقد توفى الملك أمنحتب الثاني بعد أن حكم مصر لمدة 25 سنة ودفن في مقبرة بوادي الملوك، وفى أواخر الدولة الحديثة تعرضت مقابر الملوك لسرقة على نطاق واسع وسرقت الأقنعة الذهبية التي تشابة قناع الملك توت وسرقت توابيتهم وسرقت كل المقابر تقريبا إلا مقبرة الملك توت.

وشعر الكهنة بالخطر فقاموا بوضع مومياوات بعض الملوك التى تعرضت مقابرهم لسرقة فى مقبرة بعيدة عن وادى الملوك اكتشفت سنة 1870م وقاموا بوضع البعض الاخر من مومياوات الملوك فى مقبرة امنحتب الثانى حتى يحفظوها من خطر السرقة عثر داخل مقبرتة على 13 مومياء معظمها لملوك.

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