مسؤول أردني سابق: نقف مع مصر في قضية سد النهضة

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، إن العلاقات المصرية الأردنية يرسمان منهجية جديدة في التعامل العربي المشترك.





وأضاف العناني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن استمرار التنسيق بين مصر والأردن على مدار 36 عامًا لم يتوقف، وهناك جدية لاستمرارية الأمور بين البلدين ستؤدي في النهاية لتفاهمات لا يحدث انقسامات بعدها.





وأوضح أن هناك استثمارات اقتصادية واستراتيجية وتنموية بين البلدين تعود بالفائدة على الجميع، بالإضافة إلى التعاون في جائحة كورونا.



