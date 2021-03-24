Advertisements

مسؤول أردني سابق: نقف مع مصر في قضية سد النهضة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:30 ص
علم مصر والأردن
علم مصر والأردن
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الخارجية السابق، إن العلاقات المصرية الأردنية يرسمان منهجية جديدة في التعامل العربي المشترك.

وأضاف العناني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن استمرار التنسيق بين مصر والأردن على مدار 36 عامًا لم يتوقف، وهناك جدية لاستمرارية الأمور بين البلدين ستؤدي في النهاية لتفاهمات لا يحدث انقسامات بعدها.

وأوضح أن هناك استثمارات اقتصادية واستراتيجية وتنموية بين البلدين تعود بالفائدة على الجميع، بالإضافة إلى التعاون في جائحة كورونا.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية المرتقبة بين مصر والأردن والعراق سوف تخلق كتلة متسالمة، ونريد أن نخلق جبهة نعزز من خلالها بعضنا البعض في القضايا الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدا أن الأردن يقف مع مصر في قضية سد النهضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العلاقات المصرية الأردنية

أخبار تهمك

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير في الشؤون الخارجية يكشف دلالة مناقشة السيسي قضية سد النهضة مع "ترامب"

شكري: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن اتفاق إلا بعد الرعاية الأمريكية

في وقت الأزمة وجدناهم.. دول ساندت مصر في ملف سد النهضة

التصريحات الكاملة لرئيس وزراء السودان عن ملف سد النهضة

خبير مياه يكشف مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

آخرها الأردن.. 7 دول عربية ساندت مصر في ملف سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها