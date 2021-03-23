خبير عسكري لـ"الفجر": المبادرة السعودية ستغير شكل المواجهة ضد الحوثي وكشفت سبب الأزمة الحقيقي

علق الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد خالد النسي، على مبادرة المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.





وقال النسي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن المملكة العربية السعودية حريصة على إستقرار وأمن اليمن بحكم أنها بلد جار، مؤكداً أن السعودية تحملت العبء الأكبر في مواجهة مليشيا الحوثي.





وأضاف أن هناك تضررات كبيرة وقعت على المدنيين جراء إطالة أمد الحرب خاصة في الجانب الإنساني، مؤكداً أن السعودية حملت إيران الأزمة بحكم أنها تدعم مليشيا الحوثي، فكان لازماً على دول المنطقة مواجهة هذه الجماعة الإرهابية.





وكشف أن مبادرة المملكة العربية السعودية فرصة للسلام، كما أنها وجهت دعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي لليمن غريفيث من أجل أن يكونوا شركاء في هذه الدعوة وكي يعلم العالم من هو المتسبب الحقيقي في الأزمة.





وأكد أن مليشيا الحوثي لا يمكن أن تقبل بهذه المبادرة على الإطلاق وكان هذا كان متوقع وهو ما أعلنته مليشيا الحوثي، مؤكداً أن دلالة المبادرة للتوضيح للعالم بأن الحرب فرضت على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي التي تدعمها إيران، كما قال بأنه يتوقع على الجانب العسكري بأن المبادرة سيكون هناك تغيرات جذرية في مواجهة الحوثي.





يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.



