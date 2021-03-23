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حفيد عبد الحليم حافظ: لم نحصل على دخل الأغاني منذ 20 عامًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أن المنتج محسن جابر لا يمتلك شئ في تراث عبد الحليم حافظ، وأن أغاني الفنان الراحل ملك لورثته، كما أنه يمتلك الأوراق التي بها كل تفاصيل العقود الخاصة بالأغاني.


وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن السجل التجاري لأغاني الراحل عبد الحليم حافظ ليس بها أسم محسن جابر، كما أن أغاني عبد الحليم حافظ لم يتنازل عنها حتى لشركته "صوت الفن"، إذ انها فقط كانت توزع له أغانيه، متابعًا: "قبل إجراء أي حفل بصوت عبد الحليم يجب أن يكون هناك تصاريح بالغناء".


واشار الى أنه وجه إنذارات كثير لحفلة قصر البارون التي تعتمد على نظام "الهلو جرام" لعبد الحليم حافظ، مطالبا الدولة بمواجهة تصاريح مثل هذه الحفلات، مضيفًا أن عبد الحليم كان يحاسب على جميع الأشرطة الغنائية، التي الآن يحصل ناشريها على ملايين منها، متابعًا: "دخل أغاني عبد الحليم حافظ لـ20 عام لا تصل لورثته".

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