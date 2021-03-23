هاني مهنا يحسم الجدل حول تصريحاته عن أحمد خالد صالح وكورونا





تابع: "بعد ما قولت التصريحات الدنيا قامت واتضحلي أنه من يوم 16 حينما اكتشف إصابته بالفيروس وهو قاعد في البيت، أنا قولت ممكن يكون بينزل عشان يخلص شغله لكن مكنتش أعرف أنه قاعد في البيت".





واصل: "رغم أن أحمد وهنادي الاتنين مصابين كورونا وفي العزل في البيت إلا أن كل واحد فيهم في أوضة لوحده وملتزمين بالإجراءات الوقائية، ونتمنى شفائهما وشفاء الجميع".

قال الموسيقار هاني مهنا، إن تصريحاته حول ممارسة الفنان أحمد خالد صالح زوج ابنته الفنانة هنادي مهنا، لعمله بشكل طبيعي رغم إصابته بفيروس كورونا؛ تم تحريفها من خلال وسائل الإعلام التي نقلتها عنه.أضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس": "التصريحات تم تحريفها وهي خطأ من الأساس مني أنا شخصيا، أنا مش عايش مع هنادي وأحمد في بيت واحد وأيقنت أنه بيمارس حياته بشكل طبيعي من أجل إنهاء أدواره في الأعمال التي يشارك بها ومن المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل".