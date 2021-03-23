موسيماني يرفض هذه الصفقة في الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





موسيماني يرفض ضم أحمد سمير جناح طلائع الجيش





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن تواصل مسؤولي القلعة الحمراء مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني لمعرفة رأيه بشأن ضم أحمد سمير جناح طلائع الجيش، في الميركاتو الصيفي.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رفض التعاقد مع أحمد سمير جناح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يريد التعاقد مع جناح أجنبى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، يستطيع أن يصنع الفارق مع المارد الأحمر.





الجدير بالذكر أن أحمد سمير جناح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، قد عرض خدماته على مسؤولي القلعة الحمراء عبر وكيل أعماله، ولكن هناك تحفظ بيتسو موسيماني على ضم الاعب.



