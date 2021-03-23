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الأوقاف: غلق مسجدين لعدم إلتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم غلق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا، الأول: مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والثاني: مسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

وأوضحت اللجنة أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

كما اوضحت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل ).

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