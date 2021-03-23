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الكاتدرائية المرقسية تُكرم رانيا فريد شوقي وعرض مسرحية الحب المحرر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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إحتفلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بكبار الفنانين والفنانات ومسرحية الحب المحرروبدأ الإحتفال بكلمة من الإعلامية مريم عوض ،
ثم كلمة من المهندس غاندي عزوز صاحب مشروع يارو للزراعة البكر الغير مهجنة.


ثم بعد ذلك قدمت مسرحية الحب المحرر وهي من الأدب العالمي كتبتها الكاتبة فرانسيس ريفر صياغه للعرض المسرحي الكاتب المسرحي مدحت عوض وإخراج المخرج جمال المصري  بمسرح الكاتدرائية.


بطولة الفنان مجدي شكري، والفنان عاصم سامي مريم وجيه، نيفين المصري ، مايكل غالي ، ثم بعد انتهاء المسرحية تم تكريم الفنانين وكانت بداية التكريم للفنان القدير الراحل فريد شوقي والفنانة المتألقة رانيا فريد شوقي .


وفى نهاية الحفل تم تسليم درع التكريم  للفنانة رانيا فريد شوقي وتم تكريم الفنانة القديرة رجاء حسين والفنانة المتميزة  وفاء سالم  والفنانة تاني الديب ، المخرج المبدع اشرف ابو النجا والمخرج السينمائي أشرف فايق ، كما تم تكريم ا. عماد مهنى مدير عام قناة مى سات وباقة من نجوم الفن والميديا المصريه وابطال عرض مسرحية الحب المحرر فريق الصخرة .

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