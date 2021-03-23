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تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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اعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الثانوي وتنشر الفجر الجداول.

وكانت أعلنت الوزارة طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة كالآتي:

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، اما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
تعرف على مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

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