انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة تيماء

انطلقت بمحافظة تيماء اليوم، أنشطة أسبوع البيئة بحملة للتشجير تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا "، بحضور عدد من الإدارات الحكومية والفرق التطوعية والأهالي ، وذلك في مركز الجديد.

وهدفت الفعاليات إلى أهمية نشر الرسالة المعززة للسلوكيات السليمة في المحافظة على الثروات الطبيعية والمكتسبات الحضارية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، متضمنة زراعة مختلف أنواع الشتلات، وتقديم الإرشادات المثلى للمواطنين والمقيمين بمختلف الأعمار في كيفية الحفاظ على البيئة، والطرق السليمة للتخلص من المخلفات والنفايات.