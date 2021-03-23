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تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طالبت المطرب الشعبي أحمد شيبة من جمهوره الدعاء لنجله وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.


وكتب "شيبة" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبى ربنا ميورينى فيك حاجة وحشة ابدا "

وتابع قائلا: " ادعو لمحمد ابنى بالشفاء ".


وحقق أحمد شيبة نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "يا سلام" وهي من كلمات إسلام المصرى، وألحان عمر كمال.

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