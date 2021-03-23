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تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 م
مي مرسي
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طالبت المطرب الشعبي أحمد شيبة من جمهوره الدعاء لنجله وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.
وكتب "شيبة" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبى ربنا ميورينى فيك حاجة وحشة ابدا "
وتابع قائلا: " ادعو لمحمد ابنى بالشفاء ".
وحقق أحمد شيبة نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "يا سلام" وهي من كلمات إسلام المصرى، وألحان عمر كمال.
وكتب "شيبة" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبى ربنا ميورينى فيك حاجة وحشة ابدا "
وتابع قائلا: " ادعو لمحمد ابنى بالشفاء ".
وحقق أحمد شيبة نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "يا سلام" وهي من كلمات إسلام المصرى، وألحان عمر كمال.
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