بعد الحكم على المتحرش.. فتاة المترو: "مبسوطة جدا"

علقت مريم مختار ضحية تحرش واقعة " المترو" والمشهورة إعلاميًا بفتاة المترو على الحكم الراداع الصادر اليوم على المتحرش قائلة: " مبسوطة جدًا ومش متصورة سرعة الحكم الراداع وسرعة الاجراءات "، مشيرة إلى أنها شاهدت الجاني في المحكمة.





وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، "كنت مرعوبة وأنا ريحة أعمل البلاغ في قسم الشرطة فوجدت الجميع متعاون معي"، مشيرة إلى أن خطيبها وأسرتها ساندوها.





كانت محكمة جنح النزهة، قد قضت اليوم بحكمًا رادعًا الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه، على المتهم بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة في إحدى عربات المترو.



