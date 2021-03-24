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بعد الحكم على المتحرش.. فتاة المترو: "مبسوطة جدا"
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:48 ص
داليا الحسين
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علقت مريم مختار ضحية تحرش واقعة " المترو" والمشهورة إعلاميًا بفتاة المترو على الحكم الراداع الصادر اليوم على المتحرش قائلة: " مبسوطة جدًا ومش متصورة سرعة الحكم الراداع وسرعة الاجراءات "، مشيرة إلى أنها شاهدت الجاني في المحكمة.
وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، "كنت مرعوبة وأنا ريحة أعمل البلاغ في قسم الشرطة فوجدت الجميع متعاون معي"، مشيرة إلى أن خطيبها وأسرتها ساندوها.
كانت محكمة جنح النزهة، قد قضت اليوم بحكمًا رادعًا الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه، على المتهم بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة في إحدى عربات المترو.
وكان مقطع فيديو تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، يرصد شاب يجلس في المقعد المقابل لفتاة في عربة المترو بمحطة قباء بالخط الثالث للمترو، ويقوم بفتح سوستة البنطال ويمارس أمامها أعمال فاضحة، أثناء تواجدها في العربة بمفردها، وقامت الفتاة، بناءًا على تنبيه خطيبها بتصوير الواقعة وإظهار وجه الشاب لتوثيق الجريمة.
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