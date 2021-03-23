طرح البوستر الرسمي لمسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021





وكتب "مرسي" قائلا: "نسل_الاغراب..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله..سينرچي المتحدة".









مسلسل "نسل الأغراب" يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى

طرح المنتج تامر مرسي البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني "نسل الأغراب" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".