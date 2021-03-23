كارتيرون يُحدد مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي





طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التعاقد مع أحد نجوم التعاون السعودي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





كارتيرون يطلب ضم لياندر تاوامبا





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يعوض رحيل مصطفى محمد.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أبدى عدم اقتناع بمستوى مروان حمدى، مهاجم الفريق الذي انضم من مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





وتابع المصدر أن الفرنسي طلب التعاقد مع الكاميرونى لياندر تاوامبا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودى، بسبب اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية.





وأتم المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يرى أن الكاميروني الأنسب ليكون بديل مصطفى محمد في هجوم القلعة البيضاء للموسم المقبل.



