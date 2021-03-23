اتفاق عراقى سعودى على تفعيل النقل البحرى بين البلدين





اتفق العراق والسعودية، اليوم، على تفعيل النقل البحري التجاري والسياحي بينهما والسماح بعبور مختلف المركبات المعبر البري بين البلدين.





وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي ناقش، خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي بين البلدين أمام حركة المركبات والسيارات.