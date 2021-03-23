موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني لحسم التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تغلب على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 3-4 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.