برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

حسم خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، أولى صفقات البارسا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، من الدوري الإنجليزي.





لابورتا يحصل على توقيع فينالدوم لاعب ليفربول





حصل خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، على توقيع جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بشكل مبدئي مع البارسا ينتقل بموجبه بشكل حر إلى الكامب نو في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد الهولندي فينالدوم مع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، حيث يصبح الاعب اعتبارا من 30 يونيو المقبل.





من جانبه توصل خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، لإتفاق مع فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، حيث وقع الاعب عقدا مبدئيا مع البلوجرانا ليصبح أول صفقة يجريها النادي الكتالوني لفترة الميركاتو الصيفي، وفقا لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.





الجدير بالذكر أن ليفربول تعاقد مع فينالدوم، في 2016 قادما من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، حيث لعب الهولندي هذا الموسم 40 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف.