Advertisements

كارتيرون يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعاقد القلعة البيضاء مع الليبي حمدو الهوني، لاعب فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض فكرة التعاقد مع مع حمدي الهوني، خاصة وأنه هناك لاعبين مميزين في نفس مركزه.

وأشار المصدر، أن كارتيرون يرى أن المغربي أشرف بن شرقي يجيد في نفس مركز حمدي الهوني، وأيضًا عودة الإفواري رزاق سيسيه مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن القيمة المالية الكبيرة التي ينتظر أن يطلبها الترجي التونسي سوف تصعب من إمكانية التعاقد مع النجم الليبي، خاصة وأنه جدد تعاقده لمدة 4 مواسم مع الفريق التونسي خلال الفترة الماضية.

وقدم الهوني مستويات رائعة مع الترجي التونسي خلال مباراتي الزمالك في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من صناعة هدف في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز في المباراة الثانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الهوني الزمالك الترجي

أخبار تهمك

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 8 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ ساعة و 26 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يرفض طلب "كارتيرون" بضم "كوليبالي"

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

بالرغم من إعلان مرتضى منصور.. كارتيرون يرفض صفقة الزمالك الجديدة

كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

الزمالك يرفض التعاقد مع حسام عاشور

كارتيرون يرفض رحيل حارس الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:12 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

11:17 م

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

11:31 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها