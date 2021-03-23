كارتيرون يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعاقد القلعة البيضاء مع الليبي حمدو الهوني، لاعب فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض فكرة التعاقد مع مع حمدي الهوني، خاصة وأنه هناك لاعبين مميزين في نفس مركزه.





وأشار المصدر، أن كارتيرون يرى أن المغربي أشرف بن شرقي يجيد في نفس مركز حمدي الهوني، وأيضًا عودة الإفواري رزاق سيسيه مع بداية الموسم المقبل.





وأوضح المصدر، أن القيمة المالية الكبيرة التي ينتظر أن يطلبها الترجي التونسي سوف تصعب من إمكانية التعاقد مع النجم الليبي، خاصة وأنه جدد تعاقده لمدة 4 مواسم مع الفريق التونسي خلال الفترة الماضية.





وقدم الهوني مستويات رائعة مع الترجي التونسي خلال مباراتي الزمالك في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من صناعة هدف في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز في المباراة الثانية.



