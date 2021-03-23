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مدرب حراس الفراعنة السابق: كنت أتمنى انضمام عبد المنصف لمنتخب مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أنه كان يتمنى انضمام محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الحالي استعداداً لمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

 

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  عبد المنصف يقدم موسماً رائعاً وفرض نفسه بقوة وكنت أرى أنه يستحق الإنضمام للمنتخب كحارس ثانِ ، كما كنت أتمنى انضمام أحد حراس المنتخب الأوليمبي إلى المنتخب الأول لاكتساب الخبرات في هذا المعسكر .

 

واختتم عبد الفتاح : المنتخب الوطني اقترب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية ، لذلك كنت أُفضِل ضم عبد المنصف ومنحه الفرصة الكافية ، بالإضافة إلى ضم حارس مرمى من المنتخب الأوليمبي ومنحه الفرصة في مباراة جزر القمر .

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