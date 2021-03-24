«الرد على الخاص».. «حماية المستهلك» يكشف كيفية إعداد كمين لصفحات النصب على مواقع التواصل

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشراء عبر الإنترنت «أون لاين» مشاكله كثيرة، حيث إن هناك ممارسة لتجارة غير رسمية.





وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك من يرفض الإفصاح عن السعر على العام ويطلب من العميل التواصل عبر الخاص، وبعد ذلك يكتشف أنهم تجار مجهولين.





وأكد أن العاملين في الجهاز يقومون بمحاولات شراء من الصفحات الموجودة على السوشيال ميديا، والحصول على معاد لاستلام المنتج ومن ثم ضبط الشخص متلبسًا، مضيفًا أن 90 % ممن يتم ضبطهم هم عمال الدليفري، ومن ثم يتم تتبعهم لمعرفة من يستلم منه متحصلات البيع، موضحا ان الجهاز يبذل مجهودا كبيرا لضبط هؤلاء التجار.





وطالب المواطنين بالوعي وعدم التعامل بأي صفحة غير رسمية، مؤكدا أنه حال غلق الصفحات وضبط المتهم يقوم في اليوم التالي بتدشين صفحة جديدة، مردفا «مبنسيبش أي حد مخالف ويواجه جملة من القضايا».



