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إصابة شخص بطلق ناري في قنا
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:02 ص
بسام عبدالحميد
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أصيب شاب، منذ قليل، بطلق ناري في الساقين، بالقرب من كوبري الشيخ موسي بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق الإسعاف، يفيد إصابة علي سعدي علي، 23 عاما، بطلق ناري في الساقين، بالقرب من كوبري الشيخ موسي بمركز قفط، جنوبي المحافظة.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر لتتولي التحقيقات.
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